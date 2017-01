Borgmester vil have knivforbud på bosteder efter ny episode

Det bør ikke være muligt at have kniv på værelset, når man er psykisk syg, mener borgmester i København.

Budskabet kommer fra socialborgmester i Københavns Kommune Jesper Christensen (S), efter at ansatte på et bosted i Bagsværd blev truet af en beboer bevæbnet med to store knive.

Der er brug for et forbud mod, at psykisk syge beboere må have knive på værelserne på psykiatriske bosteder.

Det skriver BT torsdag.

BT kan via aktindsigt dokumentere episoden den 26. oktober, hvor politiet endte med at tvinge sig adgang til beboerens værelse og konfiskerede seks knive, som de klassificerede som våben.

- Det er fuldstændig uholdbart, at vores botilbud med pålæg fra myndigheder skal slibe spidsen af vores køkkenknive og lænke dem til væggene samtidig med, at beboerne i deres værelse otte meter derfra frit kan have alle de knive, de vil, uden at vi kan gøre noget ved det, siger socialborgmester Jesper Christensen, der har ansvaret for bostedet, til BT.

Efter fem knivdrab på ansatte i løbet af fire år - hvoraf fire af drabene skete med beboernes egne knive - er de kritisable arbejdsforhold på landets botilbud blevet en brandvarm politisk sag.

Fagforeningen FOA, hvis medlemmer arbejder på bosteder, ser gerne et knivforbud.

- Vi har haft fem drab. Når man ser på de øvrige hændelser, er det et rent lykketræf, at vi ikke har haft flere, siger FOA-formand Dennis Kristensen til BT.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) er imod et generelt knivforbud for beboere på alle landets bosteder, men er ifølge BT klar til at drøfte muligheden for at indføre forbud de steder, hvor forholdene for medarbejderne er farligst.

Venstre-regeringen indgik i oktober en bred aftale, hvor der blandt andet blev afsat 227 millioner kroner til en ny type botilbud med plads til i alt 150 beboere.