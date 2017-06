Borgmester om politiskole: Jeg er utrolig glad

Udtalelsen kommer, efter at det onsdag blev bestemt, at der bliver oprettet en midlertidig politiskole på Ryes Kaserne i Fredericia fra 2018, indtil politiskolen i Vejle står klar.

- Jeg er utrolig glad for, at den midlertidige politiskole skal ligge i Fredericia.

- Jeg vil gerne rose Folketinget og især mit eget parti for at presse på for den her løsning og sikre, at vi får gang i at uddanne politiskoleelever i Vestdanmark, fortsætter Jacob Bjerregaard.

Ifølge ham er placeringen af den midlertidige politiskole i Fredericia med til at sikre byens udvikling.

- Det her er yderligere et skridt i den rigtige retning.

- Vi får politiskoleelever til byen, og undervisere som kommer til at slå sig ned her.

- Alt i alt så er det her med til at fortsætte den positive udvikling i Fredericia, siger Jacob Bjerregaard.

Fredericia Kommune lagde i sin tid billet ind på at være hjemsted for den nye politiskole, der altså endte med at blive placeret i Vejle.

Jacob Bjerregaard ser dog ikke tildelingen af den midlertidige skole som et plaster på såret.

- Vi har hele tiden vidst, at vi i Fredericia har nogle helt særlige faciliteter, som ville være gode for en politiskole.

- Nu skal vi sammen med Vejle gøre det her til en fælles succes, siger han.

Det var justitsminister Søren Pape Poulsen (K), der onsdag offentliggjorde placeringen af den midlertidige politiskole i Fredericia.

- Det gode ved Fredericia er, at de lærekræfter, der fremadrettet skal arbejde kun har kort vej til Vejle, så de ikke skal flytte sig så langt, når den nye skole åbner, sagde han onsdag.

Den midlertidige skole kan være klar i andet halvår af 2018, og cirka 300 betjente vil uddannet derfra ifølge justitsministeren.

Onsdagens annoncering betyder, at der kan sættes et foreløbigt punktum i den turbulente sag om den nye politiskole.

Det hele begyndte med en aftale om at uddanne flere betjente. Og det skulle ske i Vestdanmark, blev aftaleparterne enige om.

Regeringen pegede på en placering af den nye politiskole i Herning. Men det afviste Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti (DF).

Derefter pegede regeringen med opbakning fra S og DF på Vejle som hjemsted for den nye politiskole. Men lokalerne i Vejle er først klar i 2020.

Derfor krævede S og DF en midlertidig løsning, som altså nu viser sig at være i Fredericia.