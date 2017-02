Borgmester kræver redegørelse i sag om brandbombe

Her blev en 16-årig afghansk dreng udsat for et angreb med en brandbombe af fire af sine jævnaldrende klassekammerater.

Drengen fik alvorlige forbrændinger på 30 procent af kroppen og er stadig indlagt på sygehuset.

- Den her sag er så voldsom og ulykkelig, så vi nærmest ikke kender fortilfælde, og det er naturligt, at jeg selv og byrådet har brug for at høre, hvad der er gået forud, siger borgmesteren til Midtjyllands Avis.

Han understreger, at hvad der skete mandag aften er en politisag, og at det er forløbet op til hændelsen, som nu skal undersøges.

- Det er naturligt, at vi ønsker at få mere viden om, hvad der er gået forud, og hvad indsatserne har været, siger borgmesteren, der som mange andre er rystet over episoden.

- Det er så uventet og voldsomt, så det er svært at begribe, at det er foregået. Jeg tror også, det er svært for de involverede, siger han.

Den 16-årige er stadig indlagt på sygehuset i kritisk tilstand med svære brandskader, men er uden for livsfare.

Tirsdag blev de fire drenge fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Horsens. De er nu alle fængslet i surrogat, men har nægtet sig skyldige.