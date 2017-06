Borgmester i Slagelse erkender svigt af tre søstre

- Vi erkender, at vi har undladt at gøre noget. Det er jo det, vi er dømt for. Vi vil gerne give erstatning.

Borgmester Stén Knuth (V) i Slagelse erkender, at kommunen har svigtet tre unge søstre, som blev udsat for overgreb, mens de var i familiepleje.

- Jeg er tilfreds med den dom, som ligger. Vi er blevet dømt for ikke at gøre, som vi skulle. Det er en skrækkelig sag, som jeg er glad for, nu får sin afslutning, siger han.

Borgmesteren anerkender, at kommunen skulle have håndteret sagen anderledes.

- Det, kommunen gjorde dengang, kan vi i dag godt se, skulle have været bedre.

- Vi prøver at lære af de her sager, så vi bliver bedre til at opfange de signaler og meddelelser, vi får, siger han.

Slagelse Kommune skal betale 100.000 kroner i erstatning til hver af de tre kvinder, der nu er i 20'erne. Sådan lød dommen, der faldt i Østre Landsret onsdag.