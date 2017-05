Borgmester foreslår nummerplader på jetski efter dødsulykke

- Det er en dybt tragisk ulykke, der er sket på grund af nogle bøller, der ikke overholder de regler, der er i havnen, siger borgmesteren.

Det er ikke tilladt at sejle på vandscooter i Københavns Havn.

Politiet var til stede i havnen, da ulykken skete. Men vandscooterne formåede at flygte alligevel.

- Vi var til stede i havnen i går, men det til trods tilsidesatte en flok bøller al fornuft og hensyn til andre, skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Men med nummerplader vil det ifølge borgmesteren blive lettere at finde frem til dem, der ikke overholder havnens regler.

- Hvis de så stikker af, så ved man, hvem der er ejer og kan sende en bøde - ligesom, når man kører for stærkt i sin bil, siger Carl Christian Ebbesen.

Borgmesteren vil desuden høre politiet om, der er noget, som København som kommune kan gøre for at hjælpe med at komme problemet til livs.

- I havnen skal man kunne være tryg. Og derfor er det vigtigt, at vi også rækker hånden ud og spørger, om vi kan gøre noget for at prøve at komme det her problem til livs, siger Carl Christian Ebbesen.

Det er ikke et nyt problem med folk, der sejler for hurtigt, og vandscootere i Københavns Havn.

- Det har været et problem meget længe. De sidste tre-fire år har der været problemer, fortalte Hans Christian Hansen, formand for HavneForum København, tidligere søndag.