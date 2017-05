Borgmester diskuterer rødt kunstværk efter stærke reaktioner

Det nye kunstværk i Mindeparken af den tyske kunstner Katharina Grosse har skabt heftig debat i Aarhus. Så heftig, at flere politikere, såvel som naturfolk og kunstneren selv har været ude at forklare sig.

Aarhus' borgmester Jacob Bundsgaard (S) inviterer derfor til debat i Mindeparken mandag klokken 17.45, skriver stiften.dk.

- Det bedste ved at være kulturhovedstad er, at kunst og kultur kan skabe debat. Og med kunstværket i Mindeparken er der i hvert fald skabt masser af debat, skriver Jacob Bundsgaard på Facebook.

Han inviterer alle til at møde op i Mindeparken og diskutere, om naturen kan være kunst eller natur skal være natur og meget mere.

Det er den tyske kunstners værk, der er en del af Aros' udstilling "The Garden", der skal snakkes om.

- Kan naturen være kunst? Eller skal naturen kun være natur? Og hvor meget må vi så ændre på den? Må vi klippe græsset? Må vi beskære træerne? Må vi male på den? skriver Bundsgaard på Facebook ifølge stiften.dk.

Professor og kunstner Bjørn Nørgaard mener, at det kan være nødvendigt at ofre et stykke natur, når det sker i en højere sags tjeneste.

Den 70-årige kunstner chokerede og forargede selv nationen, da han i 1970 slagtede en udtjent arbejdshest på en mark i Nordsjælland.

I værket "Hesteofringen" blev dyret parteret og fordelt i syltetøjsglas. Det blev betegnet som en protest mod Vietnam-krigen.

Hvis formålet er at sætte gang i en debat om, hvordan vi bruger og misbruger naturen, er det ifølge Bjørn Nørgaard okay at ofre et stykke af den selvsamme natur.