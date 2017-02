Holstebros socialdemokratiske borgmester, H.C. Østerby, ærgrer sig over, at en plan om et butikscenter til over en halv milliard kroner ikke bliver til noget.

Borgmester: Urimeligt at kirken kan blokere byudvikling

Det siger H.C. Østerby (S), borgmester i Holstebro, efter at en entreprenør har droppet planen om et butikscenter til over en halv milliard kroner.

Det er ikke rimeligt, at en indsigelse fra kirken skal kunne bremse planer om et butikscenter.

Derfor opfordrer borgmesteren nu Folketinget til at gribe ind.

Centret skulle rumme et 63 meter højt tårn med plads til lejligheder.

Men Viborg Stift nedlagde veto, fordi man mente, at tårnet ville skærme for indkigget til byens 46 meter høje kirke.

- Vi er nødt til at have en debat om, hvorvidt det er okay, at kirken på den måde kan blokere for vækst og udviklingspotentiale i en by, siger H.C. Østerby.

Entreprenøren A. Enggaard har meddelt kommunen, at man trækker sig fra projektet, fordi kommunen ikke havde en godkendt lokalplan til den aftalte tid.

- Det frygtelig ærgerlige er, at vi havde en lokalplan, der var færdig i december sidste år, og som var klar til vedtagelse, siger borgmesteren.

- Så kom der i høringsperioden et veto fra Stiftsøvrigheden i Viborg, som betød, at vi kom til at gå ud over den aftalte tid.

- Det har entreprenøren så set som en mulighed for at opsige aftalen, siger H.C. Østerby.

Han hæfter sig ved, at kommunen allerede for halvandet år siden spurgte kirken, om man havde bemærkninger til projektet. Svaret var ifølge borgmesteren nej.

H.C. Østerby mener, at sagen kalder på, at enten Kirkeministeriet eller Folketinget tager reglerne op til genovervejelse.

- Det her begrænser en by som Holstebro og andre mellemstore byers mulighed for vækst og udvikling, siger borgmesteren.

Spørgsmål: Så du mener, at hensynet til byens udvikling bør stå over hensynet til indkigget til kirken?

- Det tårn, vi taler om, skulle beklædes med tegl, så det ville passe sammen med kirken, rådhuset og med midtbyen.

- Det er netop vigtigt, at arkitekturen er i orden i forhold til den eksisterende bygningsmasse.

- Når man tager alle de forbehold, så er det vigtigt, at vi kan udvikle vores mellemstore byer, siger han.