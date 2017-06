Borgmester: Skyderierne har skabt en enorm utryghed

I en stor zone, der strækker sig over store dele af det vestlige Aarhus og ind i bydelene Åbyhøj og Hasle, må politiet nu foretage visitationer og ransagninger af køretøjer.

- Jeg har fuld tillid til, at politiet stiller med de ressourcer, der skal til, og bruger de redskaber, der er nødvendige for at bekæmpe den bandekonflikt, der finder sted, siger Jacob Bundsgaard.

I en visitationszone har politiet rettigheder over borgere, det ellers ikke normalt har. Politiet må visitere borgere uden som normalt ellers at skulle have en konkret mistanke. Det bekymrer dog ikke borgmesteren.

- Det bekymrer mig ikke. Jeg tror de fleste beboere, også i de berørte områder, ønsker at få bugt med de problemer, der er i øjeblikket.

- Og at de bakker op om politiets arbejde og har et ønske om, at politiet kan bruge de nødvendige redskaber, for at få anholdt og straffet de her mennesker, siger Jacob Bundsgaard.

Konflikten i Aarhus har raset siden maj, hvor den ellers tidligere københavnske bande Loyal to Familia er rykket ind i det vestlige Aarhus.

Siden slutningen af maj har der været mere end ti episoder med blandt andet skyderier, knivstikkeri, grov vold og drabsforsøg.

- Situationen er alvorlig. Det skaber en enorm utryghed, at vi har oplevet en række af skyderier. Det giver anledning til stor bekymring.

- Det er på mange måder fuldstændigt uacceptabel adfærd det, der finder sted. Det er ikke bare farligt for dem, der deltager i konflikten, det kan også ramme uskyldige, siger Jacob Bundsgaard.