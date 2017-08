Borgmester: Skanderborg nyder godt af Smukfests omdømme

Mange kommuner kæmper mod at blive et attraktivt bosted i Danmark. Det samme gør Skanderborg, men her har kommunen et særligt kort på hånden.

En gang om året stimler flere tusinde mennesker sammen i Dyrehaven i Skanderborg, hvis bøgetræskroner danner rammen for festivalen Smukfest.

Men det er ikke kun den ene uge om året, hvor festivalen bliver afholdt, at den trækker mennesker til, lyder borgmesterens vurdering.

- Smukfest har rigtig stor betydning for Skanderborg by og kommunen. Det gør os kendte på en positiv måde langt ud over kommunegrænsen og er med til at trække en masse positive spor resten af året, siger han.

Sammen med natur, institutioner og andet er festivalen med til at gøre Skanderborg til et attraktivt sted for mange, vurderer borgmesteren.

- Når festivalen har så stor betydning udenfor kommunegrænsen, så har det også betydning for vores tilflytning, siger han.

Sidste år flyttede der 410 flere til byen, end der flyttede ud, viser tal fra Danmarks Statistik. Det kan Smukfest tage en del af æren for, mener borgmesteren.

Men ifølge Kirsten Østergaard Poulsen, der er direktør og fremtidsforsker ved firmaet Firstmove og har beskæftiget sig med flyttemønstre, er listen over ting, der kan lokke beboere til en by, lang.

Hun erkender, at festivalen er med til at sætte byen på danmarkskortet, men peger på, at det være noget andet, der tiltrækker dem, der vælger at flytte til byen.

- Der er rigtig mange områder, man kan flytte til, hvis det er festivaler, der er omdrejningspunktet.

- Det er helt klart et plus for tilflyttere, at man puster gang i kulturlivet i byen. Men der er kun festival en uge om året, påpeger hun.

Og det er da heller ikke alle, der er lige glade for "at have en festival i baghaven", fortæller Gaarde.

- I den uge, hvor Smukfest bliver afholdt, er der både larm og mange mennesker. Men set i forhold til resten af året er det en god investering, siger borgmesteren, der selv har besøgt Smukfest mellem 15 og 20 gange.

Selv om festivalen åbnede for de tilhørende campingområder allerede i weekenden, varer den officielle festival fra 9. august til og med 13. august.