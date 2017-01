Borgmester: Deltidsborgere giver lys i vinduerne

Flere og flere kommuner sløjfer bopælspligten i et forsøg på at tiltrække folk til området.

- Men vi har samtidig sagt, at hvis det viser sig at blive et ødelæggende faktum for helårsboligerne, så kan vi trække tilladelserne tilbage.

Vordingborg gav 76 flexboligtilladelser i 2016 og 69 tilladelser i 2015.

- Vi havde for mange tomme boliger og var i gang med at rive boliger ned, der ikke var egnet til beboelse. Så det var for at få nogle nye borgere ind på boligmarkedet, at vi indledte den her forsøgsordning, siger Knud Larsen.

I en helårsbolig er ejeren forpligtet til, at boligen er beboet i mindst 180 dage om året. Det krav forsvinder, hvis boligen får en flexboligtilladelse.

Spørgsmål: Risikerer I ikke, at I får nogle levende områder i ferieperioderne - og at de så ligger døde resten af året?

- Jo, men den risiko skal holdes op imod, at frem for at der er mørkt i vinduerne hele året, så er der er lys i vinduerne i mange weekender og ferier, siger Knud Larsen.

- Og måske giver det mere arbejde til de lokale håndværkere i form af vedligeholdelse. Så chancen er større end risikoen.

I en rundspørge, DR har foretaget blandt landets 63 yder-, land- og mellemkommuner, svarer fire ud af fem kommuner, at de tillader folk at bruge helårsboliger som fritidshuse.