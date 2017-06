Borgmester: Banditterne skal ikke bestemme over posten

Mandag og tirsdag har borgerne i Odense-bydelen Vollsmose ikke fået breve og pakker. Efter trusler og chikane mod postbude har PostNord nemlig valgt midlertidigt at standse postuddelingen.

Det har Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), fuld forståelse for. Nu handler det om at sende et klart signal til uromagerne om, at myndighederne slår hårdt ned på sagen:

- Det handler om at sørge for, at det ikke er banditterne, der bestemmer, hvor og hvornår posten kommer ud, siger han.