I Rødovre kommune vil man, som den første kommune give borgerne lov til at fremsætte forslag i kommunalbestyrelsen. Det kræver 1305 underskrifter, at få fremsat et forslag.

Borgerne i Rødovre får direkte adgang til byrådssalen

Forslaget ligger i forlængelse af en beslutning fra sidste år om, at Rødovre skal være et demokratisk laboratorium. Det er i den forbindelse blevet drøftet, hvordan man kan forbedre dialogen med borgerne.

- Vi ønsker, at borgerne engageres mere, og hvis det her kan bidrage til, at de ønsker at deltage, - og det håber jeg - så tror jeg, at borgerdrevne forslag kan være en god forløber for en fremtidig lokaldemokratisk diskussion, siger borgmester Erik Nielsen.

For at få et forslag fremsat i kommunalbestyrelsen, skal man som borger have indsamlet 1305 underskrifter. Herefter er det Erik Nielsen, der som formand for bestyrelsen fremsætter forslaget i bestyrelsen på vegne af borgerne.

Den toårige forsøgsordning vil efter perioden blive evalueret. I kommunen håber man dog på et større udviklingspotentiale end blot de to år.

- Jeg håber, at vi får udviklet initiativet noget mere, så vi fremover kan inddrage borgerne på mange flere måder, siger borgmester Erik Nielsen.

- Det vigtigste for mig er udviklingspotentialet for det lokale demokrati. Vi vil gerne starte en debat via borgerdrevne forslag, siger han.

I løbet af den kommende måned regner man med at initiativet træder i kraft.

På Rødovre Lokal Nyts Facebookside har man lavet en vejledende afstemning blandt borgerdrevne forslag. Øverst på listen er forslaget om at indføre loft over pædagogernes alenetid med børn.