Borgeres cpr-numre lå tilgængelige på kommunes hjemmeside

En sikkerhedsbrist på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside betød, at cpr-numre, navne og adresser på 43 borgere forrige weekend har kunnet søges frem via kommunens hjemmeside.

Derfor har kommunen midlertidigt lukket funktionen på hjemmesiden, som hedder "Se Ansøgninger og Sager".

Oplysningerne har været tilgængelige fra lørdag morgen 5. august til mandag morgen 7. august. De har dog kun kunnet søges frem, hvis man har søgt på to specifikke sager i systemet, som indeholder oplysningerne.

- Hvis man har vidst, hvad man skulle lede efter, har man kunnet gå ind og søge på to konkrete sager og finde de pågældende borgeres cpr-numre, siger Lone Rossen, som er fagchef i kommunens afdeling for Land, By og Kultur.

Hun gør opmærksom på, at der er sendt et brev til samtlige borgere, hvis cpr-numre kunne søges frem

Funktionen "Se Ansøgninger og Sager" er oprettet for at gøre det lettere for borgerne at følge kommunens behandling af tekniske sager i Land, By og Kultur.

Det gælder eksempelvis private byggesager eller vindmøllesager. Ifølge kommunen er der tale om sager af teknisk karakter.

Kommunen arbejder nu på at sikre systemet, så det kan åbnes igen. Man forventer, at systemet er lukket ned i en længere periode.

- Borgerne skal være helt trygge ved kommunens systemer, så vi tager ikke systemet i brug igen, før det er 100 procent sikkert, siger Jens Peter Hegelund Jensen, som er kommunens kommunaldirektør.