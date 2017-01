Borgere søger frivillig retshjælp i stedet for offentlig

Hos Rådet for Socialt Udsatte finder man det paradoksalt, at færre benytter offentlig retshjælp.

Ifølge Berlingske dropper flere danskere den offentlige retshjælp, hvor man kan få dækket advokatrådgivning i juridiske sager af staten.

Det skyldes ifølge en ny rapport fra Advokatsamfundet og Danske Advokater, at det er for kringlet og besværligt at søge hjælpen.

- Jeg synes, det er beklageligt, at noget kan tyde på med Advokatsamfundets undersøgelse, at den offentlige retshjælp glimrer ved dets fravær, lyder det fra Jann Sjursen.

Selv om meget tyder på, at danskerne finder hjælp og rådgivning på anden vis, mener han fortsat, at staten bør yde støtte til retshjælp.

- Frivillig retshjælp udmærker sig ved, at man når udsatte borgere, der hvor de i forvejen er. Det kan være svært for det offentlige at gøre.

- Men det taler egentlig bare for, at der er brug for begge dele. At der er brug for en offentlig retshjælp, men også at det offentlige i vist omfang støtter nogle private institutioner, siger han.

Hvis borgere går til en advokat for at få offentlig retshjælp, betaler staten et tilskud til advokatregningen. Tal fra Domstolsstyrelsen viser, at der er sket et markant fald i denne form for retshjælp, skriver Berlingske.

I 2006 var udgifterne på 21,4 millioner kroner for advokatbistand, men det er faldet til 5,8 millioner kroner i 2015.