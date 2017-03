Patienter, der har været udsat for fejlbehandling i det danske sundhedsvæsen, kan få erstatning. Men landets regioner er begyndt i stigende grad at anke afgørelserne og kræve pengene tilbagebetalt. Den nye praksis udløser kritik fra blandt andet Danske Patienter.

Borgere skal betale erstatning for lægefejl tilbage

Det skyldes, at regionerne i stigende grad er begyndt at anke sager om erstatning til patienter.

Flere og flere patienter, der har fået udbetalt erstatning for fejlbehandling i sundhedsvæsenet, tvinges til at betale pengene tilbage til regionerne.

Det kan ifølge Berlingske dreje sig om erstatningsbeløb fra en halv million kroner og op til to millioner kroner.

Formand for Danske Patienter Camilla Hersom finder regionernes nye praksis kritisabel.

- Folk har fået udbetalt en erstatning, som kan bruges til at forsøde tilværelsen oven på et langt, ubehageligt forløb, og så oplever de, at sagen tages op igen, og at de bliver dømt til at betale erstatningen tilbage.

- Det er en helt urimelig situation for patienter og pårørende, siger Camilla Hersom til Berlingske.

Hos regionerne siger formand for Sundhedsudvalget Ulla Astman (S), at hun godt forstår, at borgere bliver frustrerede over at skulle tilbagebetale en erstatning.

- Men sådan er loven, hvis det ikke har været berettiget, at de fik erstatningen. Det handler jo om skatteborgernes penge, og derfor bliver vi nødt til have denne praksis, siger Ulla Astman.

På Christiansborg udløser regionernes skærpede praksis løftede øjenbryn hos fungerende sundhedsminister Karen Ellemann (V).

Hun siger, at regeringen nu overvejer, hvordan man kan ændre reglerne, så patienter, der har fået udbetalt erstatning, ikke kommer i klemme.

I Region Hovedstaden er 45 afgørelser blevet anket siden sommeren 2015 ifølge Berlingske. Ankenævnet for Patienterstatningen har indtil videre afgjort 28 sager. Her har regionen fået medhold i 16.