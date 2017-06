Borgere kan ikke vende hjem til to bygder efter flodbølge

Grønlands Beredskabskommission vurderer, at det er for farligt for borgerne fra Nuugaatsiaq og Illorsuit at vende tilbage, efter at de to grønlandske bygder blev ramt af en flodbølge for knap to uger siden.

Det oplyser Naalakkersuisut, Grønlands Selvstyre, i en pressemeddelelse.