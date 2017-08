Boligforeninger frygter højere husleje med statslån

Danmarks Almene Boliger (BL) er meget skeptisk over for regeringens forslag om at lade staten overtage 90 procent af udlånet til den almene boligsektor.

- Ved at komme ind i et system med statslån, kommer vi meget tæt på staten. Vi kan på den måde blive en del at det politiske spil om de årlige finanslove, hvilket kan være ustyrligt og risikabelt.

- Det er ikke godt for stabiliteten og den langsigtede planlægning, ligesom man godt kan frygte, at det i sidste ende kan betyde højere huslejer for almene beboere, siger han.

Forslaget om statslån til den almene sektor skabte tidligere på sommeren stor debat internt i regeringspartiet Venstre. Forslaget var uliberalt, lød kritikken.

Bent Madsen kalder det et tilbageskridt at komme tættere på staten.

- Jo tættere vi kommer på staten, jo nærmere kommer vi på at erstatte almene boliger med det, vi kender fra udlandet, hvor man bruger såkaldt social housing.

- Det vil være et kæmpe tilbageskridt, siger Bent Madsen.