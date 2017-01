Boligejere: Polske håndværkere er lige så gode som danske

Spørgsmålet er blevet aktuelt, efter TV2-programmet 'Danmark mod Østeuropa' blev vist torsdag aften. I det første program fremstod danske håndværkere som nogle, der holder mange pauser, drikker øl i arbejdstiden og er inkompetente. De polske håndværkere derimod var billigere, bedre og hurtigere.

Bolius har bedt boligejere, der har fået arbejde udført af udlændinge, om at sammenligne de udenlandske håndværkere med danske.

I undersøgelsen svarer 52 procent af boligejerne, at der ingen forskel er på kvaliteten, hvad enten de bruger danske eller udenlandske håndværkere. 29 procent siger, at kvaliteten er bedre af det arbejde, som danske håndværkere har udført, mens 19 procent giver udtryk for, at kvaliteten er bedre af det arbejde, som udenlandske håndværkere har lavet.

Selv om boligejerne bedømmer de udenlandske håndværkere godt, skal boligejerne passe lidt på med udenlandske håndværkere. Det mener to uafhængige byggeeksperter.

- Jeg anbefaler boligejere, der bruger udenlandske håndværkere, at føre skærpet tilsyn under byggeriet. Udlændingene har ikke den samme uddannelse som danske håndværkere og ved ikke altid besked om danske byggekrav og korrekte måder at udføre arbejdet på, siger Ole Vedsted-Jakobsen.

En anden uafhængig ekspert oplever også, at der nogle gange er problemer med kvaliteten, når udlændinge har haft gang i hammer eller pensel.

- Mit indtryk er, at 60-70 procent af alle fejl og mangler, som jeg opdager i byggerier, er lavet af ufaglærte eller udlændinge. De andre 30-40 procent er begået af faglærte danske håndværkere, siger Morten Kronholm Mathiasen, der er afdelingschef i rådgivningsfirmaet Byggesagkyndig.nu og er tømrer og bygningsingeniør til Avisen.dk.

Han oplever, at der blandt fagfolk inden for byggeriet er der en stigende accept af håndværkere fra Østeuropa.

- Mit indtryk er, at inden for det seneste halvandet år er det blevet mere legalt blandt håndværksmestre og virksomheder at bruge udenlandsk arbejdskraft, siger Morten Kronholm Mathiasen, og fortsætter:

- Eksempelvis brugte HusCompagniet før i tiden stort set kun danske håndværkere, mens de nu bruger rigtig mange udlændinge. Og hvad jeg har set af deres byggeri, så gør udlændingene et udmærket stykke arbejde.