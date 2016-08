Børns kropsidealer skal op på forældremøderne

Forældre og skoler skal arbejde tæt sammen for at hjælpe skoleelever af med deres sommetider forskruede og usunde forhold til mad og kropsidealer.

Det siger landsformand for Skole og Forældre, Mette With Hagensen.

En undersøgelse fra Børnerådet har vist, at næsten hver fjerde pige i 9. klasse har et forhold til mad, der er så præget af kontrol, at de er i fare for at udvikle en decideret spiseforstyrrelse.