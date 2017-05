Børns fritidsjob skal ikke længere modregnes i boligstøtten

Det oplyser Mattias Tesfaye, der er Socialdemokratiets ordfører for erhvervsuddannelser. Han har længe talt for at ændre reglerne.

Der tegner sig et politisk flertal for at ændre boligstøtteloven, så unges indtægter fra fritidsjob ikke skal modregnes i forældrenes boligstøtte.

I dag kan det nemlig være dyrt for lavindkomstfamilier, hvis deres teenagebørn finder et fritidsjob på McDonalds eller får en avisrute.

For mens de unge får penge på kontoen, bliver forældrenes boligstøtte beskåret, hvis børnene er under 18 år. Socialdemokratiet har længe talt for at afskaffe reglen, der stammer fra 1967.

Og nu er der altså ifølge Tesfaye opbakning fra så mange partier, at der er flertal i Folketinget.

- Jeg håber, at det vil betyde, at flere unge fra de her familier vil få et fritidsjob, fordi de vil opleve at få en større gulerod ud af det.

- Nemlig nogle lommepenge, de kan bruge til at købe et par nye sko eller komme ind og se en fodboldkamp, siger Tesfaye.

- Mange af de unge, der vokser op i lavindkomstfamilier, har ikke oplevelsen af, at deres mor har et arbejde. Det er derfor særligt vigtigt, at nogle af de børn får glæden af at tjene deres egne penge.

Det vil koste det offentlige 10-12 millioner kroner at ændre reglerne, oplyser han. Og de penge vil blive fundet i forbindelse med en større ændring af uddannelsestilbud til svage unge, som præsenteres onsdag.

- For det store statsbudget er det peanuts. Men for de enkelte familier er det ret væsentlige penge, sier Mattias Tesfaye.

Ifølge Jyllands-Posten, der tidligere har skrevet om sagen, var der i den seneste opgørelse fra december 2300 familier, der blev modregnet i boligstøtte som konsekvens af børns løn.

Det er forskelligt, hvor meget de berørte familier mister i boligstøtte, men i 2016 blev familierne i gennemsnit modregnet cirka 6000 kroner på grund af børnenes indkomst, har Jyllands-Posten oplyst.