Skanderborg Kommune inviterede onsdag til pressemøde i byrådssalen for at give en redegørelse om forløbet op til forrige mandag, da en 16-årig afghansk dreng blev udsat for et voldsomt benzinoverfald.

Børns Vilkår: Undervurderet konflikt bag benzinoverfald

Børns Vilkår opfordrer til, at kommune graver et spadestik dybere i sag om benzinoverfald mod 16-årig dreng.

- Det er ret åbenbart, at man har overset, hvor stor konflikten egentlig var, og hvor voldsomt den kunne udvikle sig, siger Rasmus Kjeldahl.

Redegørelsen fra kommunen konkluderer, at der ganske rigtigt er og var mange konflikter på 9. klassetrin på Mølleskolen i Ry.

Så sent som seks dage før, brandbomben blev kastet ved idrætshallen i Ry, blev en elev hjemsendt på grund af håndgemæng med en anden elev.

Begge elever var involveret i det efterfølgende benzinoverfald.

- Kommunen siger, at man har gjort, hvad man kunne, og ikke kunne forudse hændelsen, siger Rasmus Kjeldahl.

Men det er for let at drage den konklusion, mener han.

- At afskrive det som en uforudsigelig hændelse vil nok være at undervurdere tragediens omfang og miste lejligheden til at blive klogere på de her meget indviklede processer, som tit er på spil i mobning og konflikter mellem børn, siger Rasmus Kjeldahl.

Kommunen hæfter sig ved, at ofret og en af de sigtede drenge havde siddet og lavet fredeligt gruppearbejde sammen i skolen - få timer før overfaldet fandt sted samme aften.

Derfor var der ifølge skolen ingen tegn på, at noget voldsomt var under opsejling.

Man skal være varsom med at lægge for meget i den observation, lyder det fra Rasmus Kjeldahl.

- Jeg vil nok ikke lægge for meget vægt på, at de har lavet fredeligt gruppearbejde sammen.

- Det er en observation. Men hvad der er under opsejling, kan man ikke tolke ud af den situation, siger han.

Rasmus Kjeldahl håber, at redegørelsen vil blive fulgt op at en nærmere analyse.

- Det vil ærgre mig, hvis man frikender sig selv på baggrund af det her.

- Der udestår, at man får gravet rigtig dybt ned i det her, så man får mest muligt viden ud af den her tragiske hændelse og måske kan forhindre, at noget tilsvarende sker på denne eller en anden skole, siger Rasmus Kjeldahl.

Skanderborg Byråd skal behandle redegørelsen på dets møde 1. marts.