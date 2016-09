Børns Vilkår: Alle bør have hjælp til bedre skilsmisse

- Det er en svær og uvant situation for de fleste. Uden hjælp kan man let ende i en konflikt, som især rammer børnene, siger direktør i Børns Vilkår Rasmus Kjeldahl.

Han mener, at langt de fleste skilsmisser har glæde af en eller anden form for rådgivning. For nogle uden komplikationer kan det måske blot ske via nettet. Andre har brug for mere hjælp og undervisning og ligefrem terapi for at komme ud af deres konflikter.

- En tidlig indsats er til gavn for alle. Når konflikterne trækker ud, og grøfterne graves dybere, kan man ende i nogle meget tunge sager, hvor både politi og retsvæsen inddrages, siger han.

Erfaringer fra både ind- og udland viser, at omkring hver tiende skilsmisse ender i alvorlige konflikter.

Ifølge en ny rapport fra Børns Vilkår fastholder myndighederne og forældreansvarsloven de mest udsatte skilsmissebørn i et liv med stridende forældre, mistrivsel og uafklarede spørgsmål i årevis.

- Sagerne skubbes fra skrivebord til skrivebord, mens børnenes barndom bliver taget fra dem.

- I en af sagerne har over 30 forskellige fagpersoner og myndigheder forsøgt at finde ud af, hvor en otteårig pige skal bo, og i hvilket omfang hun skal se den af sine forældre, hun ikke bor hos, siger Rasmus Kjeldahl.

- Vi skal prøve at forebygge, så langt færre skilsmisser går i hårdknude.

- Der er brug for et enklere og mere robust system, så forældre i slagsmål med hinanden ikke kan have sager kørende i årevis og konstant flytte sagerne hen til en ny myndighed, mens børnene fastholdes i dybe og langvarige konflikter. Det har ingen børn fortjent, siger han.