Børnehaveforældre: Sprogtest dækker over dårlige vilkår

Sådan lyder budskabet fra Forældrenes Landsforening (Fola) efter et forslag fra Kommunernes Landsforening (KL), der vil gøre sprogtest obligatorisk for alle treårige.

- Vi synes selvfølgelig, det er en god idé, at alle børn udvikler sig sprogligt, lyder det fra formand Louise Gjervig Lehn.

- Men vores bekymring er, at alle skal testes, for vi oplever i forvejen, at der er alt for få voksne omkring vores børn i daginstitutionerne. Vi er bekymrede for, at det fjerner mere tid fra børnene.

- Det er en måde at dække over de vilkår, der er i hverdagen. Det gør ikke, at der bliver mere tid til det enkelte barn, siger hun.

KL skriver i en pressemeddelelse, at forslaget minimerer risikoen for, at børn overses, og at det udvikler den pædagogiske praksis.

I dag er det pædagogerne, der vurderer, hvilke børn der har sprogvanskeligheder, og dermed skal testes.

Her er pædagogernes tid afgørende, mener Fola.

- Vi har selvfølgelig tillid til, at det pædagogiske personale, der er omkring vores børn, kan vurdere vores børn. Men vi ved også, at det er et samarbejde med forældrene, der kender børnene bedst.

- Derfor skal tiden være til, at dialogen skal foregå i tæt samarbejde med forældrene, så man den vej rundt kan sætte ind i hjemmet og i dagtilbuddet, siger Louise Gjervig Lehn.

Professor Peter Allerup fra Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) ved Aarhus Universitet kan ikke se, hvorfor obligatoriske sprogtest skulle være nødvendige.

- Det er et slag i luften. Der er allerede sprogtest, og de benyttes i det omfang, der skal til, siger han.

Han tvivler på, at testen er udtryk for andet end et øjebliksbillede, og derfor er de ikke til meget nytte.

Desuden påpeger han, at børn er meget forskellige, når det gælder sprogforståelse og indlæring.

- Den naturlige variation kan blive forvekslet med, at der er noget galt, siger professor Peter Allerup.