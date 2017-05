Børn og søskende til asbestarbejdere kan få erstatning

- Børn og søskende skal selvfølgelig sidestilles med samlevere. Der er et klart hul i ordningen, som vi skal have lukket, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i en pressemeddelelse.

- Et hul, som har betydet, at mennesker, som er blevet ramt af den alvorlige og uhelbredelige kræftsygdom, fordi deres far eller storebror har slæbt asbest med hjem fra arbejde, ikke har kunnet søge om erstatning.

Siden 2016 har ægtefæller og samlevere haft mulighed for at søge om erstatning. Men også børn er blevet ramt.

Det er børn af tidligere asbestarbejdere på Eternitfabrikken i Aalborg, der i dag - flere årtier efter at det blev forbudt at bruge asbest - begynder at blive ramt af den aggressive lungehindekræft, der skyldes asbeststøv.

Partierne finder pengene til at udvide kompensationsordningen ét år frem ved at "omprioritere ubrugte midler i Sundhedsministeriet", fortæller Ellen Trane Nørby:

- Jeg håber, at satsordførerne fra partierne derudover vil være med til i fællesskab at skaffe pengene til en fremadrettet finansiering i de kommende satspuljeforhandlinger.

Sundhedsministeren lægger op til, at også kræft i bughinde og testikelhinde skal inkluderes i ordningen.

Kræftens Bekæmpelse har estimeret, at der vil være tale om ekstra to til fem tilfælde om året. Det er vurderingen, at det vil koste mellem 340.000 og 850.000 kroner at udvide et år frem til midten af 2018.

Den fremadrettede finansiering kan ifølge ministeriets beregninger lande et sted mellem 3 og 15 millioner kroner.