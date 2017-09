Børn mangler viden om deres egne rettigheder

I undersøgelsen er børn i alderen 12 til 16 år blevet spurgt. 37 procent svarer, at de ingen viden har om FN's Børnekonvention, og det er ikke godt nok, mener børn- og ungechef i Unicef Anne-Mette Friis.

- Det er rigtig ærgerligt. Vi er meget opsatte på, at alle børn skal kende deres rettigheder, siger hun.

Der er dog stadig sket en forbedring på området. Undersøgelsen blev også lavet for tre år siden. Dengang var det næsten halvdelen af alle børn, der svarede, at de ikke vidste noget om børnekonventionen.

Ifølge Anne-Mette Friis mangler børnene vigtig viden, når de ikke kender for eksempel FN's Børnekonvention.

- Det kan betyde, at man ikke ved, hvad man skal stille op, hvis der sker noget med en, som ikke er i orden. Man skal selvfølgelig vide, at man har ret til ikke at blive krænket, og man skal vide, hvor man skal gå hen.

- Men det er også et spørgsmål om, at børnene skal lære, at andre også har rettigheder. Det får dem til at behandle andre bedre, siger hun.

Hun peger også på, at man i undersøgelsen kan se, at nogle børn misforstår, hvad deres rettigheder er.

- Nogle tror, at de også selv har ret til at bestemme, hvornår de går i seng, og det er jo slet ikke det, det handler om, siger børn- og ungechefen.

Både Unicef og Institut for Menneskerettigheder opfordrer til, at undervisningen i menneske- og børnerettigheder styrkes.

Derfor skal lærerne også rustes bedre på læreruddannelsen, mener Cecilia Decara, der er specialkonsulent ved Institut for Menneskerettigheder.

- Der er i høj grad brug for et kvalitetsløft i folkeskolen, hvor lærerne kan styrke børn og unges viden om deres rettigheder og pligter og på et informeret grundlag tilbyde diskussion af nogle af de her svære samfundsdilemmaer, siger hun.