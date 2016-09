Et politisk flertal har stillet sig bag F-35 som det kampfly, der skal afløse de aldrende F-16. Nu truer en af de forbigåede flyproducenter - Boeing - med sagsanlæg.

Boeing gør klar til retssag mod Forsvarsministeriet

Boeing skriver i en pressemeddelelse, at man torsdag tager de første indledende skridt, der kan føre til et sagsanlæg mod Forsvarsministeriet.

- Som vi gjorde opmærksom på ved offentliggørelsen af beslutningen, så mener vi at ministeriets evaluering af kandidaterne er behæftet med fundamentale fejl og blandt andet giver et forkert indtryk af F/A-18 Super Hornet kampflyets pris og egenskaber, siger Debbie Rub, som er Vice President og General Manager i Boeing Global Strike.

Flyproducenten har i første omgang indleveret en anmodning om aktindsigt til Forsvarsministeriet. Det sker for at få adgang til alle materialer vedrørende den omfattende evalueringen af kampflyene og beslutningen om at vælge F-35.

Processen mundede ud i, at Forsvarsministeriet og Nyt Kampfly-projektkontoret ikke anbefalede Boeings F/A-18 Super Hornet kampfly.

Debbie Rub mener, at beslutningen blev truffet på baggrund af en proces, der var præget af en række alvorlige fejl og mangler.

- Vi tager dette skrid, fordi der er for meget på spil, dels i Danmark, men potentielt også i andre lande, der overvejer at anskaffe Super Hornet, siger hun.

Dermed ligger der indirekte i udtalelserne, at sagen handler mindre om at få ændret det danske kampflykøb. Den beslutning står et bredt flertal på Christiansborg bag, og det er meget usandsynligt, at det vil blive ændret.

Målet for Boeing er i stedet at stå stærkest muligt, når andre lande skal overveje køb af kampfly.

Boeing skriver i pressemeddelelsen, at man i foråret fremlagde forbehold i forhold til evalueringen for Folketingets Forsvarsudvalg, før beslutningen blev truffet. Et af de centrale elementer, som Boeing satte spørgsmålstegn ved, er økonomien.

Boeing mener, at Super Hornet i Forsvarsministeriets udlægning vil koste op til det dobbelte af, hvad der fremgår af det amerikanske forsvarsministeriums budgetter.

- Danskerne fortjener 100 procent vished for, at valget i kampflykonkurrencen skete på baggrund af en fair og transparent proces, siger Debbie Rub.

- Vores beslutning om at få afdækket alle aspekter af sagen afspejler vores overbevisning om, at Forsvarsministeriets evaluering på alle fire hovedkriterier ikke lever op til disse fundamentale principper. Derfor må sagen forfølges så langt, som dansk lov giver mulighed for, siger hun.