Artiklen: Bødekrav på millioner ændrer intet for JP/Politikens Hus

Bødekrav på millioner ændrer intet for JP/Politikens Hus

Direktør for JP/Politikens Hus Stig Ørskov er ikke overrasket over den stævning, koncernen har modtaget.

I oktober fik PET nedlagt forbud mod bogen "Syv år for PET". Forbuddet fra Københavns Byret blev udstedt mod JP/Politikens Hus, Radio24Syv og en lang række boghandlere.

Fredag har Kammeradvokaten på vegne af Politiets Efterretningstjeneste, PET, valgt at stævne koncernen JP/Politikens Hus i sagen om bogen "Syv år for PET".

Alligevel udgav Politiken bogen som et særtillæg.

Kammeradvokaten vil have chefredaktør Christian Jensen idømt fire måneders fængsel. Desuden kræves koncernen idømt en bøde på 15 millioner kroner.

Stig Ørskov, der er direktør i JP/Politikens Hus, oplyser i en mail, at koncernen ikke umiddelbart vil tage stilling til stævningen.

- Nu afventer vi i første omgang, at Højesteret tager stilling til et af sagens helt principielle spørgsmål, nemlig spørgsmålet om, hvem der faktisk har ansvaret for avisernes indhold, skriver han i mailen.

- Som vi tidligere har sagt, finder vi det betænkeligt, at Østre Landsret i sin kendelse ikke fastholdt medieansvarslovens grundlæggende princip om, at det er den ansvarshavende redaktør, der har det fulde ansvar for indholdet.

Han skriver ydermere, at sagsanlægget ikke kommer som en overraskelse for koncernen.