Bleg ansat i Skat må blive i sin fængselscelle

Dommeren har besluttet at forlænge varetægtsfængslingen af den 68-årige mand, der sigtes for at have bedraget det offentlige for 37,4 millioner kroner i forbindelse med refusion for udbytteskat.

Han skal være indespærret frem til 8. september.

Manden så bleg ud, da han fulgt af en politimand luntede ind i retslokalet iført shorts og en stribet T-shirt. Kasketten havde han i hånden.

- Godmorgen, Sven!, lød det hjerteligt fra hans forsvarer, advokat Lars Henriksen.

Bag lukkede døre bad forsvareren om løsladelse af sin klient, der har siddet fængslet siden 27. maj. Dagen før blev han anholdt på sin bopæl i Helsingborg.

Alternativt ønsker han at komme på fri fod mod at deponere sit pas og andre legitimationspapirer, hvilket skulle sikre, at han ikke vil flygte fra den kommende straffesag.

Men efter cirka en times tid konkluderer dommer Serup, at der fortsat er risiko for, at den 68-årige stikker af eller vil forsøge at ødelægge politiets opklaringsarbejde, såfremt han kommer ud af cellen.

Denne kendelse har den 68-åriges forsvarer, advokat Lars Henriksen, på stedet kæret til Østre Landsret.

De nærmere argumenter, som specialanklager Stig Fleischer fra Bagmandspolitiet og advokat Lars Henriksen har fremlagt, kendes ikke, fordi dommeren fulgte anklagerens ønske om dørlukning.

I sagen er også en udlandsdansker varetægtsfængslet. Han er i modsætning til den 68-årige indforstået med fortsat indespærring.

Tilsyneladende er anklageskriftet lige på trapperne.

- Vi taler om uger, siger specialanklager Stig Fleischer efter retsmødet.

Den påståede kriminalitet skal være sket helt tilbage i 2007.

Medarbejderen i Skat skal have hjulpet sin bekendte med at få trukket 37,4 millioner kroner ud af statskassen, som sendte pengene til et selskab på øen Dominica i Caribien.

Desuden sigtes han for skatteunddragelse. Han nægter sig skyldig.