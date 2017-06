Blasfemiparagraf er død: Nu kan religioner frit kritiseres

Det står klart, efter at et flertal fredag stemte for at afskaffe blasfemiparagraffen i straffeloven.

Danske domstole kan ikke længere dømme personer for at krænke religioner.

Enhedslistens ordfører på området, Bruno Jerup, siger:

- Det er glædeligt, at et stort flertal nu ønsker at afskaffe paragraffen. Det kan betyde, at vi kan få en mere fri og fordomsfri diskussion om religioner.

Enhedslisten er et sekulært parti, der går ind for adskillelse af kirke og stat. Derfor mener partiet, at religioner i kraft af blasfemiparagraffen har haft en "helt urimelig" fortrinsstilling på bekostning af ytringsfriheden, siger Bruno Jerup:

- Demokrati, frihed og menneskerettigheder har altid været kerne-dna for Enhedslisten. Vi går ind for trosfrihed, men blasfemibestemmelsen kriminaliserer kritik af trosretninger og guder. Det støtter vi ikke.

- Vi mener, at religiøse tankesæt lige som alle andre tankesæt - eksempelvis socialistiske og humanistiske - skal kunne udsættes for kritik, siger Bruno Jerup.

Han henviser til, at der har været en række sager. Blandt andet sagen om DR, der tillod sangeren Trille at synge "Øjet", men blev frifundet.

Dansk Folkeparti har ligesom Enhedslisten flere gange fremsat forslag om at afskaffe blasfemiparagraffen. Partiets kirkeordfører, Christian Langballe, siger dog, at det er sket med et andet udgangspunkt end Enhedslisten.

Han undrer sig over, at Bruno Jerup ikke henviser til den seneste sag. Den handler om en 42-årig mand fra Nordjylland, der brændte Koranen af i baghaven og lagde videoen på Facebook:

- Det er påfaldende, at Enhedslisten slet ikke nævner den seneste sag om blasfemiparagraffen. Det må være en forglemmelse, for den sag er jo fra for ganske nylig, siger Christian Langballe.

- Det er vores bekymring for blasfemiparagraffen herhjemme. Blasfemiparagraffen er i princippet en død paragraf, fordi den ikke har været bragt i anvendelse de seneste mange år. Ud over med koranafbrænding, siger DF's kirkeordfører.

Christian Langballe mener, at debatten om kristendom i dag "foregår fuldstændig fordomsfrit". Underforstået at der ikke længere bliver rejst sager om krænkelser af kristendommen.

- Men anklager for blasfemi tager mange steder til, fordi krænkede islamister synes, at man træder alle over tæerne ved at kritisere islam. Det er derfor vi mener, at blasfemiparagraffen skal afskaffes.

- I Pakistan og andre steder bliver blasfemiparagraffen brugt til at give meget strenge straffe for at overtræde shariaen, siger Christian Langballe.

Bruno Jerup anerkender problemstillingen og siger:

- Du nævner Pakistan. Men det sker også andre steder som Saudi-Arabien og Rusland. Vi er enige i, at det er fuldstændig absurd. Det, at vi afskaffer vores paragraf, sender også et signal ud i verden.