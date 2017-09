Blæsende eftermiddag venter Danmark

- Vi har efterårets første rigtige blæsevejr. Det ligger lige nu ude i Nordsøen, og det er et lavtryk som i løbet af dagen skal tage turen ind over det nordvestlige Danmark, siger han.

Onsdag rusker efterårsvejret for alvor op i Danmark, når et kraftigt lavtryk skal passere. Det fortæller vagthavende ved DMI, Lars Henriksen.

Det er syd for det hidsige lavtryk, at man for alvor kommer til at kunne opleve, at det vil blæse gevaldigt op.

- I første omgang får man ude ved Vadehavet en hård til stormende kuling. Fra omkring middagstid også med vindstød op til storm og stærk storm.

Den kraftige vind vil brede sig ind over den sydlige del af Danmark i løbet af eftermiddagstimerne og ventes fremme ved Bornholm sidst på eftermiddagen.

- Så det er en rigtig blæsende eftermiddag og aften, vi har i vente over den sydlige af landet, siger Lars Henriksen.

Den kraftige vind giver også forhøjet vandstand i Vadehavet. Her kan man i aftentimerne komme op på mellem 2,5 og 3 meter vand, over det som kaldes middelniveau.

Foruden vind kan hele landet også forvente byger og regn.

Kraftigt stormvejr oplever Danmark typisk senere på efteråret. Men ifølge Lars Henriksen er der ikke noget unormalt i, at et kraftigt lavtryk skal passere så tidligt på efteråret.

- Det er set før, at vi har fået sådan nogle hidsige lavtryk ude vest fra ind over os tidligt på efteråret, siger han.

For dem der håber på en indian summer i september med varmere temperaturer, er der altså langt igen denne onsdag.

Men der er alligevel lidt at glæde sig over, forsikrer Lars Henriksen.

- Efter den her blæsende og våde onsdag, så går det langsomt op. Weekenden ser relativt fin ud, men ikke det vi kalder indian summer, siger Lars Henriksen.