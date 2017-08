Blå partier vil have aldersgrænse for at skifte religion

De regler vil De Konservative og Dansk Folkeparti have ændret, skriver Kristeligt Dagblad onsdag.

Ønsket kommer, efter at et anonymt forældrepar har fortalt BT om deres 15-årige datter, der er blevet muslim uden deres kendskab.

Ifølge De Konservative kan en ændring af reglerne for konversion til andre trossamfund tages med i den trossamfundslov, der arbejdes med for tiden.

- Men trossamfundsloven gælder kun for anerkendte trossamfund. Dermed når man ikke de mere yderliggående moskéer, som unge konverterer til.

- Derfor må vi have undersøgt, hvad man helt generelt kan gøre, så vi sikrer, at forældrene inddrages, hvis man er under 18 år og vil konvertere til islam, siger Naser Khader, kirkeordfører for De Konservative, til Kristeligt Dagblad.

Hos regeringens støtteparti Dansk Folkeparti (DF) er der fuld opbakning til en lovændring.

- Jeg synes, at det er et kolossalt stort problem, at folkekirken er underlagt et regelsæt, der ikke gælder for andre trossamfund.

- Derfor vil jeg slå til lyd for krav om samtykke ved konversion i loven om andre end folkekirken, siger partiets kirkeordfører, Christian Langballe, til avisen.

Venstres kirkeordfører, Carl Holst, finder det oplagt at se på konversion i forbindelse med trossamfundsloven, når der er et ønske om det fra De Konservative og DF.

- Men vi skal også bare tænke over, hvad det vil betyde, hvis en 17-årig ønsker at konvertere fra islam til kristendom, siger Carl Holst til Kristeligt Dagblad.