Blå partier kritiserer Løkkes vækstmotor for administrativ bøvl

- Jeg er på grænsen af min kapacitet med at forstå dette fradrag, erkendte finansministeren.

Det voldte finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) noget besvær, da han ved præsentationen af regeringens økonomiske plan frem til 2025 blev bedt om at forklare et særligt skattefradrag til virksomheder, kaldet ACE.

Men kigger man i regeringens 2025-plan, er det tydeligt, at ACE-modellen er en af de helt store bidragydere til at nå den vækst i bruttonationalproduktet på 42 milliarder kroner, som gerne skulle blive resultatet af udspillet.

Fradraget for investeringer finansieret med egenkapital, som ACE-modellen er, tegner sig alene for de 12 milliarder.

- Samlet set vurderes lempelser af beskatningen på normalafkastet at være et af de mest effektive instrumenter på skattesiden til at øge produktiviteten og BNP, skriver regeringen.

Alligevel vækker forslaget langt fra jubel hos de borgerlige partier.

- Forslaget er med til at gøre 2025-planen meget mere voluminøs. Men man ved ikke, hvad effekten bliver, siger erhvervsordfører Hans Christian Skibby (DF).

Han understreger, at DF gerne vil være med til at sikre bedre finansieringsvilkår for virksomhederne.

- Men det her forslag skævvrider, fordi det ikke tilgodeser de små- og mellemstore virksomheder, siger han.

Både De Konservative og Liberal Alliance kritiserer modellen for at være alt for administrativt bøvlet.

- Det er helt sikkert noget, som revisorer og advokater vil tjene en masse penge på, forudser erhvervsordfører Joachim B. Olsen (LA).

Liberal Alliance foretrækker, at man i stedet bruger de 3,1 milliarder, som skattefradraget vurderes at ville koste statskassen i 2025, til at sænke selskabsskatten. Samme ønske kommer fra Konservative.

- I stedet for at lave nye fradrag, er det bedst at man bare sænker skatten. Så behøver virksomhederne ikke spekulere i fradrag. Så kan de koncentrere sig om at tjene penge, og bruge pengene som de vil, siger erhvervsordfører Brian Mikkelsen (K).