Blå partier er klar til at pille ved SU'en i efteråret

Sidstnævnte idé flirter især De Konservative med. Uddannelsesordfører Anders Johansson erklærer sig derudover åben for at drøfte alt, men forbeholder sig - på linje med sine ordførerkolleger - retten til at se regeringens udspil først:

- Det vigtige er at få allokeret flere ressourcer til selve uddannelsessystemet og færre til uddannelsesstøtten. Vi har et af de mest generøse SU-systemer i verden, og vi synes, balancen skal være anderledes.

Spørgsmål: Hvordan kan man skære i SU'en, uden at det går ud over de studerende? Det gør det vel per definition?

- Jo, men til gengæld foreslår vi at sænke marginalskatten, så de over et arbejdsliv vil få en nettogevinst. Det vil give dem mulighed for at kunne afdrage et SU-lån.

DF har ikke selv noget forslag om SU-forringelser med til forhandlingsbordet, men uddannelsesordfører Jens Henrik Thulesen Dahl lytter gerne:

- Hvis vi ser på det som en del af en helhedsløsning på uddannelsesområdet, så mener jeg godt, at vi kan se på, hvad der er af mulighed for at skubbe rundt på noget for at øge uddannelsernes kvalitet.

- Der har været meget fokus på kvantitet, og nu har vi brug for fokus på kvalitet.

Hos Liberal Alliance vil uddannelsesordfører Henrik Dahl heller ikke udelukke noget på forhånd, men han vil kun tage stilling til en samlet model. Helt overordnet mener han, at SU-ordningen er blevet for dyr.

- Det er man nødt til at forholde sig til. Folketinget har en smuk gammel tradition med at justere på ordninger, der er blevet for dyre, siger han.

- Hvor meget billigere det skal være, og hvordan det skal sammenkædes, er ekstremt komplekst. Der er enormt mange variabler, siger han og henviser til, at en lånemodel eksempelvis afhænger af alt fra rentesats til afdragsvilkår.

Både Socialdemokraterne og De Radikale afviser at forringe SU'en. Hvad Venstre vil spille på banen afsløres først tirsdag, når regeringen præsenterer sin 2025-plan.