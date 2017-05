Blå blok slår ring om Støjberg i kritik af adskilte asylpar

Men det passer ikke, lyder det samstemmende fra udlændingeordførerne i de tre øvrige borgerlige partier.

- Jeg har forstået, at der ikke er noget at komme efter. Jeg har fuld tillid og er blevet forsikret om, at der ikke er sket noget ulovligt, siger Naser Khader (K) efter et ordførermøde hos Inger Støjberg onsdag morgen.

Spørgsmål: Hvordan har hun forsikret dig om det?

- Jamen, altså - jeg kan jo ikke gå i detaljer. Jeg har fået en god forklaring.

Samme svar lyder fra Liberal Alliances Laura Lindahl:

- Jeg er helt overbevist om, at Inger Støjberg har villet gå så langt, hun overhovedet kunne inden for lovens rammer. Da hun bliver opmærksom på, at hun er gået for langt, så retter hun ind. Det er sådan set sagen for mig.

Politiken citerer anonyme kilder for, at mindst to centralt placerede embedsmænd forsøgte at advare Støjberg. Dagen før, hun udsendte sin instruks, gjorde en mail ifølge avisen opmærksom på juridiske problemer.

Men Naser Khader mener ikke, at Politikens oplysninger er korrekte. Adspurgt om han har set den pågældende mail, svarer han:

- Jeg har ikke set den, men jeg er blevet forsikret om, at det ikke er korrekt.

- Jeg er jo også selv enig i essensen - at adskille barnebrudene.

Spørgsmål: Hvordan kan du være helt sikker på det, hvis du ikke har set mailen?

- Jeg har fået en redegørelse. Og jeg stoler på ministeren, når hun fortæller, hvordan processen har været, siger Naser Khader.

Heller ikke DF's Martin Henriksen har behov for at se den pågældende mail:

- Når ministeren siger det, hun har sagt, så tror vi jo på, at det er rigtigt. Jeg har ikke nogen grund til at tro, at ministeren siger noget, der ikke passer, udtalte han tirsdag til Ritzau.