Bjørn Nørgaard: Okay at ofre lidt natur for en højere sag

Det kan være nødvendigt at ofre et stykke natur, når det sker i en højere sags tjeneste.

Værket har udløst furore, fordi træer og græs er blevet malet over med rød og hvid akrylmaling.

- Jeg siger ikke, det er godt eller dårligt. Det ved jeg ikke, for jeg har ikke set det. Men selve princippet i at lave en kunstnerisk handling af den karakter kan nogen gange være nødvendig for at få diskussionen længere frem, siger han.

Den 70-årige kunstner chokerede og forargede selv nationen, da han i 1970 slagtede en udtjent arbejdshest på en mark i Nordsjælland.

I værket "Hesteofringen" blev dyret parteret og fordelt i syltetøjsglas. Det blev betegnet som en protest mod Vietnam-krigen.

Det er den tyske kunstner Katharina Grosse, der står bag landskabsmaleriet på græsset i Mindeparken i Aarhus.

Hvis formålet er at sætte gang i en debat om, hvordan vi bruger og misbruger naturen, er det ifølge Bjørn Nørgaard okay at ofre et stykke af den selvsamme natur.

- Det er vigtigt, at kunstneren gør opmærksom på det her. Det får os forhåbentlig til at tænke over, hvad vi egentlig gør ved naturen, siger Bjørn Nørgaard.

Han mener, at reaktionerne på værket afslører en udbredt dobbeltmoral hos danskerne.

- Vi ved jo, at hvis en kat kommer til skade, så reagerer jeg ved ikke hvor mange mennesker. Men når vi producerer millioner af svin imod al dyreetik og med kæmpe forurening til følge, så er der ingen, der bemærker det overhovedet, siger Bjørn Nørgaard.

Det handler ifølge Nørgaard om, hvad vi kan - og ikke kan - overskue:

- Når en kunstner - som det er tilfældet her - viser, hvordan vi egentlig behandler naturen, så reagerer vi. Det kan vi overskue. Det andet kan vi ikke overskue.

- Det er, som når Skat mister mange milliarder. Ingen kan rumme beløbet. Derfor kaster vi os over den stakkels lille småsvindler, der måske har svindlet for nogle få tusinde kroner. Det kan vi rumme, siger Bjørn Nørgaard.

Kunstværket indgår i udstillingen "The Garden", som kunstmuseet Aros står bag.

Udstillingen består af en række kunstværker i en zone fra museet i hjertet af Aarhus og ud mod kysten. Værkerne skal blive der frem til august.