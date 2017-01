Region Syddanmark tilbagebetaler kun løn, som der er dokumentation for.

Bios-reddere må lede i skuffer efter løn-dokumentation

De reddere, der ikke har fået dækket manglende løn fra Bios-tiden, opfordres til at lede efter dokumentation.

- Jeg vil opfordre til, at man går tilbage til sin respektive fagforening med alt det dokumentation, som de overhoved kan finde, siger han.

Fællestillidsmand Fritz Kjær for redderne i Ambulance Syd opfordrer reddere fra det tidligere selskab Bios til at vende hver en sten for at finde manglende dokumentation for løn, som de har til gode.

Udtagelsen kommer efter, at Region Syddanmark mandag meddelte, at de her har gennemgået og behandlet alle de bagudrettede lønkrav fra tidligere Bios-medarbejdere.

Kravet fra redderne lød på 66 millioner kroner, og Region Syddanmark har anerkendt alle de dokumenterede krav, svarende til cirka 70 procent af kravene.

Det betyder, at regionen anerkender 47 af de 66 millioner kroner. Men resterende lønkrav er der endnu uvished om.

Fritz Kjær fortæller, at problemet blandt andet skyldes, at redderne ikke kan dokumentere for en del af de vagter, de tog som ansatte i Bios.

- Under Bios-tiden foregik nogle ting jo på telefon, "Kan du ikke lige tage en vagt der, jo det kan jeg godt". De ting er forsvundet i det her Bios-kaos, siger Fritz Kjær.

Han håber alligevel, at redderne kan finde den resterende dokumentation, så sagerne snart kan afsluttes.

- Det vi alle gerne vil, det er at få sat en sløjfe på det her, vi gider det ikke mere. Der har været kaos i det sidste halvandet år, det har hængt os ud af halsen, siger han.

Han er dog samtidig klar over, at det kan blive svært, hvis ikke den fornødne dokumentation for vagterne findes.

Men han er fortrøstningsfuld, når det kommer til en snarlig løsning for de fleste af redderne.

- Vi havde jo håbet på, at det var afsluttet nu. Men for de fleste håber jeg, at det er overstået rigtig hurtigt, siger han.

Det er Region Syddanmark, der skal betale Bios-reddernes manglende løn, som Lønmodtagernes Garantifond har afvist at betale.

Deres afvisning skyldes, at Region Syddanmark hjemtog ambulancedriften fra Bios, inden at selskabet var erklæret konkurs.