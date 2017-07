Biolog: Man kan fjerne problem-ulve med nuværende regler

- Jeg synes, at man sparker en åben dør ind, fordi der allerede i dag med den gældende forvaltningsplan er mulighed for, at man kan regulere ulvene, når der er brug for det, siger han.

Danmark fik sin første forvaltningsplan for ulve i 2014, efter at en død hanulv blev fundet i Thy Nationalpark i december 2012, og 11 andre hanulve havde bevæget sig rundt i Jylland i 2013.

- Forvaltningsplanen giver alle muligheder for, at man kan definere og fjerne problem-ulve. Der er ikke noget, man ikke allerede kan, fortæller biologen.

Efter at et ulvepar med otte hvalpe er blevet filmet på video i en vestjysk skov nær Ulfborg for en uge siden har debatten om ulvenes genindvandring taget fart.

Det er det første kuld ulveunger, som er født på dansk jord i 200 år.