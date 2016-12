To personbiler var involveret i et trafikuheld på Slagelse Landevej syd for Slagelse lørdag omkring klokken 13.30, oplyser Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi. Arkivfoto. Foto: Free/Colourbox

Bilist får åbent benbrud i frontalt sammenstød

To personbiler er lørdag kørt sammen syd for Slagelse, da den ene kom over i den forkerte side af kørebanen.

Danmark - 31. december 2016 kl. 17:52 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En kvinde og et barn slap tilsyneladende uden større skader, mens en mand fik åbent lårbensbrud i et trafikuheld syd for Slagelse lørdag eftermiddag. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. - To personbiler var involveret i et frontalt sammenstød, da bilernes hjørner ramte hinanden, siger vagtchef Jens Frederiksen.

Ulykken skete på Slagelse Landevej ved Nøddebovej syd for Slagelse, da den ene bil kom for langt over i den modsatte del af kørebanen - I den ene bil sad en mand, en kvinde og et barn. Manden, der førte bilen, fik et åbent lårbensbrud og er indlagt på Rigshospitalet. Vi ved ikke endnu, om han har yderligere kvæstelser, siger Niels Frederiksen. Passagererne i bilen er ifølge politiets oplysninger sluppet uden større skader. - Den anden bil blev ført af en mand, som var alene. Vi har ingen oplysninger om, hvilke skader han har pådraget sig. Han er kørt til sygehuset med ambulance, siger vagtchefen. Ulykken skete omkring klokken 13.30.