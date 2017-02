Bilist er hårdt såret efter ulykke nær grænsen

Flensborg Landevej går langs den dansk-tyske grænse fra Tønder til Padborg.

Ulykken skete ved 17-tiden øst for Jejsing i nærheden af Tønder.

- Lastbilen og personbilen kommer kørende i hver sin retning, men der sker noget, så de rammer hinanden frontalt, siger Erik Lindholdt.

Personbilen ender i grøften, hvor den kører ind i en jordvold, og føreren af bilen bliver alvorligt kvæstet.

Der er tale om en ældre mand, der er tysk statsborger. Han er blevet overført til sygehuset i Flensborg.

Manden er ikke endeligt identificeret.

- Vi har taget kontakt til tysk politi for at få hjælp til at finde ud af, hvem han er og for at få underrettet de pårørende, siger Erik Lindholdt.

Lastbilens chauffør er stærkt chokeret, men slap fra ulykken uden fysiske skader.

På grund af ulykken er Flensborg Landevej spærret, mens en bilinspektør undersøger ulykkesstedet. Vejen ventes åbnet igen i løbet af aftenen.