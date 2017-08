Bilforhandler afviser hvidvask: Vi spilder tid på bagateller

Loven siger, at erhvervsdrivende som udgangspunkt ikke må tage imod kontante beløb på 50.000 kroner og derover.

En østjysk bilforhandler er tiltalt for at bryde loven om hvidvaskning af penge ved at tage imod kontante betalinger på mere end 50.000 kroner.

Det skal forhindre, at kriminelle kan vaske sorte penge hvide uden at efterlade sig et transaktionsspor.

Bilforhandleren - direktør Lars Madsen fra Tørring Auto - erkender, at han i to tilfælde har modtaget kontant betaling på henholdsvis 50.030 kroner og 51.495 kroner.

- Jeg har begået den handling, at jeg har taget 30 kroner for meget i én handel og 1500 for meget i anden handel.

- Jeg synes, vi spilder tid på bagateller, siger direktøren, da en dommer ved Retten i Horsens tirsdag behandler sagen.

Han erkender, at det var en fejl at tage imod 51.495 kroner for en Mercedes-Benz CLS 350, som han solgte sommeren 2015.

- Det var en tanketorsk, det erkender jeg. Der var vi simpelthen ikke opmærksomme nok på reglerne, siger direktøren.

Men at han tog imod 50.030 kroner for en brugt Audi A3 fra en udenlandsk kunde samme sommer, har han svært ved at se det forkerte i.

Pengene blev modtaget i euro, og det kan ifølge bilforhandleren ikke være rigtigt, at kursudregningen skal afgøre, om loven er brudt eller ej.

- En regel er en regel, men der bør også være en bagatelgrænse, siger Lars Madsen.

Det tredje punkt i anklagen mod ham er, at han tog imod 17.200 euro svarende til 126.546 kroner fra en tysk kunde, der juni 2015 købte en Saab, en Nissan Micra og en Kia Ceed.

Det bestrider bilforhandleren ikke, men han siger, at det var en samlet betaling for handler, der foregik over en længere periode.

Og så er der ikke noget at komme efter, mener den østjyske bilforhandler.

Men det argument holder ikke, lyder det fra senioranklager Alexander Fält Dzougov, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, SØIK, som fører sagen.

Han hæfter sig ved, at det samlede beløb optræder på én faktura.

Anklageren medgiver dog, at det kan virke som en lille forseelse, når kontantforbuddet overskrides med eksempelvis 30 kroner.

- Jeg kan godt se, at det kan være surt, men grænsen skal jo sættes et sted. Det er ligesom, hvis man kører for stærkt i sin bil, siger han.

Anklageren kræver, at bilforhandleren idømmes en bøde på 40.000 kroner i sagen.

Der falder dom 8. august.