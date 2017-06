Bil efterlyses efter flere end ti skud i Aarhus

Politiet forsøger søndag at opklare endnu et skyderi i det vestlige Aarhus. I den forbindelse håber man på at få oplysninger om en blå Nissan Primera.

- Man stiger ud og afgiver skud, siger efterforskningsleder René Raffo fra Østjyllands Politi. En bil på stedet blev ramt, men ingen mennesker blev såret.

Gerningsmændene på Edwin Rahrs Vej var kørende i en blåmetallic Nissan Primera med ZZ 59 666 på nummerpladen.

Politiet beder vidner, der har set bilen eller har viden om den, om at henvende sig.

I forbindelse med sagen blev en 17-årig anholdt, men han kunne ikke knyttes til de mange skud og er derfor blevet løsladt igen.

Siden maj har der i Aarhus været en stribe skyderier og knivoverfald på åben gade.

Nogle af sagerne kan ifølge politiet forklares med, at banden Loyal to Familia, der ellers mest er kendt fra København og Nordsjælland, tilsyneladende forsøger at trænge ind i det østjyske område, hvor modstanderne angiveligt er personer fra en gruppering i Brabrand og folk fra banden Black Army.

Onsdag aften blev der fra to mænd på en scooter affyret skud mod en 25-årig mand på Søndervangs Allé i Viby J.

To mistænkte fra Loyal to Familia blev anholdt, og en dommer fængslede dem begge torsdag. De sigtes også for under flugten at have sat sig ind i en tilfældig bil, hvor en kvindelig fører blev tvunget til at køre dem væk.

Efterforskningslederen kan søndag ikke sige, om det igen er Loyal to Familia, der har været i aktion.

Loyal to Familia holder til i Bispehaven. På Facebook var der for nylig ifølge Jyllands-Posten lørdag et opslag med et billede af logoet for LTF Aarhus ledsaget af ordene "Vi er kommet for at blive".

I Rigspolitiet, hvor man ikke vil kommentere den konkrete situation i Aarhus, har Michael Kjeldgaard ifølge Jyllands-Posten det generelle indtryk, at banden forsøger at skabe et brohoved.

- Lykkes det, kan man gå skridtet videre, for der skal noget logistik på plads først, inden man kan gå ind og sætte sig på et område. Det er egentlig en forretningsmodel, man kan sammenligne med mange andre, her er der bare et voldeligt og kriminelt islæt, har Kjeldgaard sagt til avisen.