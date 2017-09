Biblioteker: Udlån af bageudstyr er helt minimalt

Det fastslår direktøren for Danmarks Biblioteksforening, Michel Steen-Hansen, efter at netop biblioteksudlån af bageudstyr er blevet fremhævet af regeringen som et eksempel på, at det offentlige udsætter private virksomheder for unfair konkurrence.

Det eneste eksempel, direktøren umiddelbart kan henvise til, er på et bibliotek i Odense-bydelen Vollsmose.

- Det var et forsøg finansieret af Miljøministeriet for at gøre opmærksom på bæredygtighed. Man forestiller sig, når man læser det her, at det er en væg fyldt med bageudstyr. Det er det ikke, siger Michel Steen-Hansen.

- Det er nogle færdige pakker, hvor der også er bageudstyr. Fordi man så ad den vej kunne fortælle om bæredygtighed.

Han mener, at grænsen for bibliotekers udlån går lige her omkring.

- Selvfølgelig skal man ikke udlåne noget, der kan være konkurrenceforvridende, siger Michel Steen-Hansen.

Spørgsmål: Har der været nogle eksempler, hvor bibliotekerne er gået for langt?

- Ikke i forhold til det regeringens udspil går på. Vi er reguleret i forhold til, at det er bøger. Det er det, vi låner. Det andet kan du ikke engang måle, siger Michel Steen-Hansen.