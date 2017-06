Betonklodser i massevis skal beskytte Folkemødets gæster

- Det her er så stor en opgave, at vi får hjælp fra stort set alle landets politikredse og fra Rigspolitiets afdelinger, fortæller han.

Hvor mange betjente der rejser til Bornholm for at assistere, vil Mikael Schollert ikke oplyse.

Den seneste tids angreb i europæiske storbyer som London, Stockholm og Berlin har også sat sit præg på sikkerheden.

Her har lastbiler og varebiler pløjet ind i en menneskemængde og dræbt uskyldige.

Derfor er der blevet sat masser af betonklodser op i det område, hvor Folkemødet foregår.

- Jeg tror, at man vil lægge mærke til, at der er en anelse flere betonklodser i år, end der var sidste år. Og det er for at modgå eventuelle angreb med større køretøjer, fortæller Mikael Schollert.

Han forklarer, at det kun er muligt at få adgang til området ved at flytte betonklodserne eller bruge de sluser, som er blevet etableret til udrykningskøretøjer.

Derudover er der blevet indført tilsyn med indrejsende til øen. Det blev sat i gang 5. juni, og fortsætter indtil Folkemødet er slut.

Det er i samarbejde med PET, at Bornholms Politi har vurderet arrangementet og nået frem til en trusselsvurdering og besluttet, hvilke tiltag der skulle tages.

- Jeg kan ikke gå i detaljer med, hvilke sikkerhedstiltag vi har taget. Men det ligner de tiltag, vi har haft siden 2015, siger Mikael Schollert.

Til og med 2014 kunne Bornholms Politi stort set selv klare at stå for sikkerheden til Folkemødet.

Men efter at Omar el-Hussein i 2015 dræbte to personer i et angreb mod Krudttønden og den jødiske synagoge i Krystalgade i København, blev sikkerheden opjusteret, og øens politi fik brug for assistance udefra.

Siden 2011 har Folkemødet været holdt på Bornholm. Dette års møde begynder torsdag 15. juni og slutter igen tre dage senere søndag 18. juni.

Sidste år deltog omkring 100.000, vurderer folkene bag Folkemødet.