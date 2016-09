Betonblok ramte bil - mands skader er formentlig varige

Politiet ved endnu ikke, hvem der for en måned siden kastede betonblok mod biler på fynsk motorvej.

En 36-årig mand fra Tyskland, hvis bil tidligt om morgenen 21. august blev ramt af en betonblok på Fynske Motorvej, er nu overført til et tysk hospital.

Selv om mandens tilstand nu er så stabil, at han er taget ud af det kunstig koma, han har været i siden ulykken, betegnes hans skader i hovedet som værende betydelige.

Ifølge politiet er det derfor meget usikkert, om efterforskere fra Fyns Politi på noget tidspunkt vil kunne afhøre ham.

- Det er først og fremmest rigtig trist, at mandens tilstand er så dårlig, men vi er selvfølgelig også kede af, at det næppe bliver muligt at få hjælp til sagens opklaring fra ham, siger politikommissær Michael Lichtenstein.

En måned efter ulykken har politiet endnu ikke fået noget egentligt gennembrud i sagen.

Således er det fortsat uvist, hvem der kastede to betonblokke på hver 30 kilo samt to brosten på hver 9,5 kilo ned over broen ved Langesøvej mellem Blommenslyst og Vissenbjerg.

Det var den ene af betonblokkene, der ramte den tyske bil, da familien var på vej hjem fra en ferietur i Sverige.

- Vi har endnu ikke fået resultatet af de sidste DNA-undersøgelser, men det ser ikke umiddelbart ud til, at det er ad denne vej, vi skal finde gerningsmanden, siger Michael Lichtenstein.

Fyns Politi har modtaget flere end 200 henvendelser fra borgere i sagen, men mangler altså stadig netop den henvendelse, der kan føre frem til den eller de personer, der smed betonblokkene og brostenene ned på motorvejen.