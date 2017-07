Betjente omringede Mjølnerparken og fandt pistol

Politifolk fandt en skarpladt pistol og en kniv i en hæk, da de natten til fredag igen forsøgte at rette et slag mod bandemiljøet ved Mjølnerparken i København.

Også tidligere på ugen er betjente gået målrettet efter mænd med tilknytning til Mjølnerparken.

- Vi ønsker at sende et signal til bandemedlemmer og ikke mindst unge mænd, der måske går og overvejer at blive mere knyttet til disse voldelige grupperinger, at det har konsekvenser, siger Lars Karlsen fra Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Ved at undersøge pistolen og kniven for dna-spor og fingeraftryk håber politiet på at kunne afsløre ejermændene.

Indsatsen udviklede sig dramatisk. På en knallert forsøgte en ung mand at flygte og kørte med vilje ind i en betjent, lyder det fra politiet.

En af de unge blev i øvrigt bidt af en politihund og måtte til behandling, og også den påkørte betjent blev undersøgt på sygehus, oplyser politiet.

Så sent som torsdag blev fem andre unge fra bandemiljøerne varetægtsfængslet i København. Sigtelserne drejer sig om hashsalg, våben og tyveri, og tre af disse var blevet anholdt i Mjølnerparken.

Også onsdag skete der varetægtsfængsling efter anholdelser i bebyggelsen. Det drejer sig om to mænd, der sigtes for at have forsøgt at dræbe en tredje med en serie skud i Rovsinggade.