Betjente frygter rejsekaos med lynløsning for politiskole

Politiforbundet kvitterer for Socialdemokratiets og Dansk Folkepartis forslag om at få gang i uddannelsen af flere politifolk hurtigst muligt med en midlertidig ny politiskole, indtil den permanente kan stå klar i 2020 i Vejle.

Men den midlertidige skole bør ligge i Østdanmark, lyder det fra formand Claus Oxfeldt.

- Det giver ingen mening at placere en midlertidig politiskole i Vestdanmark. Det hele vil drukne i logistik og transport, siger Claus Oxfeldt.

- Det giver meget mere mening i det østlige Danmark tæt på Brøndby, så man kan bruge lærerkræfterne der, siger han.

Ifølge Jyllands-Posten kræver Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, at regeringen inden udgangen af juni skal have udpeget en bygning i Vestdanmark, hvor der kan uddannes politibetjente fra 2018 til 2020.

Men i politiets fagforening understreger formanden altså, at han hellere ser en midlertidig løsning tæt på den eksisterende politiskole i Brøndby.

- Man er i gang med at rekruttere lærerkræfter til den nye politiskole i Vestdanmark. Men det kan man ikke gøre fra den ene dag til den næste.

- Både Politiforbundets og Rigspolitiets anbefaling er at lave den midlertidige løsning i det østlige Danmark tæt på Brøndby. Så kan man bruge lærerkræfter begge steder, i stedet for at de skal ligge og farte til et sted i Vestdanmark, siger Claus Oxfeldt.

Han mener, at en oplagt placering for den midlertidige politiskole vil være det militære område Jonstruplejren i Ballerup. Her foregår en del af Politiskolens undervisning allerede.

- Med det fokus, vi har på sikkerhed i øjeblikket, giver det også mere mening, at man lægger det på et militæranlæg, hvor der trods alt er noget sikkerhed, end at man skal til at lægge det i en eller anden tilfældig bygning.

En politisk aftale skulle sikre, at der fra 2018 kunne optages elever på en ny politiskole i det vestlige Danmark. Skolens placering endte i Vejle efter et langt politisk forløb. Skolen i Vejle ventes ikke klar før 2020.