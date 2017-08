Betjente: Bandeafsnit i fængslerne er blevet for store

Det sker især for at beskytte andre indsatte.

Konsekvensen er flere trusler mod personalet og bedre mulighed for at konspirere om fremtiden. Desuden er det sværere for fængselspersonalet at nå medlemmer, der kunne fristes af et liv uden rygmærke.

Derfor foreslår Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye, nu, at man gør op med de store bandeafsnit. I stedet bør de ifølge ham reduceres til afdelinger med plads til seks-syv bandemedlemmer, som gerne må spredes ud over landets fængsler.

Det skriver Berlingske.

- Mindre afdelinger vil både give personalet mere rimelige forhold at arbejde under og bedre mulighed for at trække de kriminelle ud af miljøet, siger Kim Østerbye til Berlingske.

I håb om at sætte prop i rekrutteringen til banden Loyal to Familia (LTF) samlede Kriminalforsorgen i 2015 bandemedlemmerne på lukkede afdelinger i Horsens og Nyborg.

I dag sidder LTFs medlemmer især i Horsens. I Nyborg er der en afdeling for Bandidos. I Vestre Fængsel i København huser man netop nu i stor stil medlemmer fra de bander, der bekriger hinanden i byens gader.

Ifølge Østerbye har de store afdelinger givet blandt andre LTF bedre mulighed for at konspirere, mens de rusker tremmer.

Netop det så man ifølge formanden, da LTFs leder, Shuaib Khan, blev sat på fri fod i marts, hvorefter bandekrigen brød ud igen.

Også det kan man lægge en dæmper på med mindre grupper, mener Kim Østerbye.

Thorkild Fogde, direktør i Kriminalforsorgen, anerkender, at der er udfordringer med de store grupper af bandemedlemmer i især landets ældre fængsler.

- Jeg er enig i, at vi skal genoverveje, hvordan vi placerer de stærke fanger med forbindelse til banderne, for som det er nu, giver det grobund for, at banderne kan knytte endnu stærkere bånd, siger Thorkild Fogde.