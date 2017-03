Betjent under alarmopkald: Du tager ikke ansvar for en skid

Men nu fremgår det af Den Uafhængige Politiklagemyndigheds årsberetning, at episoden ikke har været en enlig svale for politiet sidste år.

Da en borger overværede et overfald på en person, kontaktede vedkommende 112.

Politimanden i den anden ende fik oplyst navnet på den togstation, som episoden fandt sted på. Politimanden ville have den eksakte adresse, men den kendte borgeren ikke.

Det irriterede politibetjenten.

- Forudsætningen for, at man kan få hjælp, det er, når man ved, hvor man er henne.

Borgeren bemærkede, at han blot ville udvise ansvar.

- Du tager da ikke ansvar for en skid, lød svaret.

Det fremgår ikke af årsberetningen, hvornår det skete eller hvorhenne i landet.

Der er heller ingen oplysninger om betjenten. Således fremgår der ikke informationer om betjentens alder eller køn.

Sagen er afgjort disciplinært med en advarsel til den pågældende betjent.

I en anden sag, der stadig er under behandling, kontaktede en kvindelig borger alarmcentralen for at høre, om politiet havde fundet hendes hund.

- Nej, jeg gider ikke snakke mere med dig, sagde betjenten og tilføjede:

- Du er psykisk syg.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed fandt ytringerne kritisable, men skriver i årsberetningen, at betjenten har forklaret til DUP, at han under samtalen slog op i politiets systemer.

Her kunne han konstatere, at borgeren havde ringet mange gange før.

Borgeren var desuden tidligere blevet vejledt om, hvor hun skulle rette henvendelse.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed skriver i sin beretning, at man er klar over, at landets politikredse årligt modtager tusinde af telefonopkald, og at det alene er et fåtal af disse opkald, der fører til en klage.