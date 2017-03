Det er Den Uafhængige Politiklagemyndighed, der undersøger sager, hvor betjente affyrer skud eller begår mulige lovbrud. Foto: Pressefoto Rigspolitiet

Send til din ven. X Artiklen: Betjent lod sin pistol ligge på Christiansborg-toilet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Betjent lod sin pistol ligge på Christiansborg-toilet

Politimand risikerer at blive straffet for at have efterladt pistol med skarpe patroner på offentligt toilet.

Danmark - 06. marts 2017 kl. 18:33 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kan få alvorlige konsekvenser for en betjent, at tjenestepistolen blev efterladt på et toilet på Christiansborg. Det fremgår af årsrapporten fra Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP). Den pågældende politimand risikerer at blive dømt for, at han sidste år lod sin pistol ligge på et offentligt tilgængeligt toilet på Christiansborg.

- Politiklagemyndigheden har sigtet en polititjenestemand for tjenesteforsømmelse ved at have efterladt sin tjenestepistol, der var isat skarpe patroner, uden opsyn på et offentligt tilgængeligt toilet på Christiansborg, skriver DUP. Siden sigtelsen har statsadvokaten rejst tiltale mod betjenten. Det fremgår ikke af rapporten, om pistolen blev glemt eller efterladt med vilje. Ligeledes er det uvist, hvornår det skete. Der er heller ingen oplysninger om betjenten. Således fremgår der ikke informationer om betjentens alder eller køn. DUP er en selvstændig myndighed, der hører under Justitsministeriet. Den første sag landede på DUP's bord i 2012. Formålet med DUP er at undersøge klager over politiets adfærd og strafbare forhold begået af politifolk. Samtidig er det DUP's opgave at efterforske sager, hvor personer er døde eller er kommet alvorligt til skade, efter at politiet greb ind, eller mens vedkommende var i politiets varetægt. Netop denne type sager kom der rekordmange af i løbet af 2016. I alt 26 sager har DUP fået ind, og det er det højeste niveau i myndighedens historie, lyder det i årsrapporten. DUP har i løbet af 2016 modtaget 2340 sager. Af dem er 1545 vurderet til at være inden for DUP's område. De resterende henvendelser handlede om andre typer klager såsom politiets disposition eller ansøgning om aktindsigt.