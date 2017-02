Betjent hørte intet ondt om sygeplejerske efter dødsfald

Men ingen af de sygeplejersker og læger, som blev afhørt dagen efter dødsfaldet, rettede mistanke mod den 32-årige sygeplejerske Christina Aistrup Hansen, som i dag er tiltalt for tre patientdrab.

Efter et mistænkeligt dødsfald på Nykøbing F. Sygehus i 2012 gik politiet ind i sagen for at finde ud af, om der var sket noget kriminelt.

Det fortæller en af de politibetjente, som afhørte sygehuspersonalet i 2012.

Han vidnede onsdag i Østre Landsret, hvor ankesagen mod sygeplejersken er i gang. Betjenten vidnede ikke i byretten.

- Hvis der var dukket noget op, som indikerede, at der var sket noget alvorligt, så havde vi fastfrosset situationen og tilkaldt afdelingen for personfarlig kriminalitet. Så ville jeg have husket det, siger han i retten.

Betjenten har vanskeligt ved at genkalde sig afhøringerne, som fandt sted for snart fem år siden.

Han husker ikke, hvem der blev afhørt, eller hvad de sagde under afhøringerne. Men han forklarer, at han ville have husket det, hvis nogen havde rettet mistanke mod en af sine kolleger.

Efter politiets afhøringer blev der udarbejdet rapporter for hver afhøring. Men der mangler én. Betjenten kan ikke forklare, hvorfor den ikke blev skrevet.

Det er afhøringen af en mandlig sygeplejerske, som mangler.

Sygeplejersken har fortalt, at han så den nu tiltalte sygeplejerske Christina Aistrup Hansen komme ud af et depot med en sprøjte i hånden, lige inden den 72-årige Arne Herskov fik hjertestop. Og det undrede ham.

Det var Aistrup Hansen, der var den første til at give hjertemassage til Arne Herskov. Men anklagemyndigheden mener, at det var hende, der slog ham ihjel. Den mandlige sygeplejerskes observation er et centralt bevis mod hende.

Men forsvarsadvokaten, Michael Juul Eriksen, undrer sig over, at sygeplejersken ikke fortalte om det med sprøjten, da han blev afhørt af politiet dagen efter dødsfaldet.

Sygeplejersken selv husker ikke, hvad han fortalte dengang.

Politiet henlagde efterforskningen af det mistænkelige dødsfald i 2012, men genoptog sagen, da Christina Aistrup Hansen blev anholdt efter en nattevagt i 2015.

I byretten blev hun sidste år idømt fængsel på livstid for tre drab og et drabsforsøg på sygehuset. Hun nægter sig skyldig og ankede dommen til frifindelse i landsretten.

Der falder dom i ankesagen i maj eller juni.